Аграрии протестовали в Киеве с требованием закрыть дело против бизнесмена Бахматюка (фото)

Протестующие передали представителям САП обращение сотрудников компании с около 30 тыс. подписей за закрытие дела против Бахматюка.

Работники одного из крупнейших агрохолдингов страны "Укрлендфарминг", владельцем которого является украинский бизнесмен Олег Бахматюк, протестовали под стенами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) с требованием к ее главе Назару Холодницкому исполнить решение Печерского районного суда Киева и закрыть незаконное дело против Бахматюка.

Как передает корреспондент УНИАН, протестующие стояли с транспарантами "Просимо захисту держави", "Збережемо аграрну еліту України" и скандировали "Прокурор - стоп террор".

Протестующие передали представителям САП обращение сотрудников компании с около 30 тыс. подписей за закрытие дела против Бахматюка.

Участвовавшая в протесте операционный директор "Укрлендфарминга" Галина Ковток сообщила, что протест будет бессрочным до тех пор, пока САП не закроет дело.

"Мы будем приходить завтра, послезавтра, встречать и провожать вас с работы, пока не будет принято решение. Делайте свою работу, месяца было достаточно для принятия решения (Печерский суд принял решение 5 июня - УНИАН)", - сказала она.

Также протестующие требовали увольнения директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника в связи с его давлением на работу "Укрлендфарминга" и непосредственно ее владельца.

В частности, юрист агрохолдинга Артур Вингловский заявил о политических интересах НАБУ в этом деле.

"Ситуация очень странная. НАБУ очевидно преследует свои политические интересы, злоупотребляет правом для преследования нашей команды", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 5 июня Печерский районный суд Киева признал незаконным возобновление производства против Бахматюка бывшим заместителем генпрокурора Виталием Касько. Дело было открыто из-за якобы нецелевого использования средств рефинансирования, предоставленных Национальным банком Украины «VAB банку» в период банковского кризиса 2014 года. Однако выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтвердили, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка.

Теперь дело также должны закрыть антикоррупционные органы Украины.

Справка УНИАН. «Укрлендфарминг» – крупнейший украинский агропромышленный холдинг, который управляет одним из крупнейших в стране банков плодородного чернозема, занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и животноводством.. В его состав входит агропромышленная группа "Авангард", компании которой специализируются на производстве куриных яиц и яичных продуктов.

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