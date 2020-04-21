Пасха прошла: в Украине рекордно подешевели яйца

Важный продукт из рациона украинцев потерял четверть стоимости.

В Украине цены за десяток яиц сейчас стартуют от 15 гривень и это рекордно низкая цена.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на аналитические данные министерства экономики.

Зато молоко и сливочное масло лидеры подорожания. С начала года цены на эти продукты увеличились на 6%.

Как сообщал УНИАН, накануне Кабмин ввел государственное регулирование цен на 10 основных продуктов питания для обеспечения продовольственной безопасности, среди которых были и куриные яйца.

На данный момент это 10 товаров, основные для каждого человека или домохозяйства - мука, сахар, макаронные изделия, молоко, яйца, хлеб, мясо птицы, сливочное масло, гречневая крупа.