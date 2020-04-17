Украина с начала года экспортировала агропродукции на $5,7 миллиарда

Импорт агропродукции увеличился на 18% - до 1,7 миллиарда долларов.

Украина в январе-марте 2020 года увеличила экспорт агропродукции до 5,7 миллиарда долларов, что на 6% больше по сравнению с тремя месяцами прошлого года.

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Об этом сообщила пресс-служба "Украинского клуба аграрного бизнеса".

"Такого результата удалось достичь за счет наращивания поставок по следующим категориям: жиры и масла на 235,1 миллиона долларов (+19%), готовая продукция на 74,8 миллиона долларов (+9%), продукция растениеводства на 49,3 миллиона долларов (+2%)", - сказано в сообщении.

В частности, из указанных категорий больше всего вырос экспорт подсолнечного масла на 17%, кукурузы на 8% и ячменя в 2,3 раза.

В то же время, почти в два раза сократился экспорт рапса, на 20% - соевых бобов, на 4% - пшеницы.

Экспорт продукции животноводства в январе-марте сократился на 15% и составил 266 миллионов долларов.

"Уменьшение произошло за счет сокращения поставок из Украины яиц на 13,1 миллиона долларов (-36%) и мяса птицы на 10,5 миллиона долларов (-7%). Такая ситуация вызвана частичным запретом экспорта указанной продукции в результате вспышки птичьего гриппа на территории Украины", - сказано в сообщении.

Импорт агропродукции за указанный период вырос на 18% и достиг 1,7 миллиарда долларов.

В частности, Украина увеличила поставки сыров почти в два раза, картофеля - в 12 раз, цитрусовых - на 20%.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2019 года обновила исторический рекорд аграрного экспорта, поставив на внешние рынки продукции сельского хозяйства на сумму 22,4 миллиарда долларов – почти на 20% больше, чем годом ранее.

Импорт агропродукции в Украину в прошлом году увеличился на 11% – до 6,1 миллиарда долларов.