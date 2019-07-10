Украина увеличила импорт сыров в 1,6 раза

Экспорт сыров из Украины за полгода сократился на 17%.

Объем экспорта сыров из Украины в январе-июне текущего года составил 3,3 тыс. тонн, что на 17% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

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Об этом говорится в таможенной статистике, опубликованной на сайте Государственной фискальной службы (ГФС).

Согласно сообщению, в денежном выражении экспорт сыров за отчетный период сократился на 12% и составил 11,8 млн долл.

Объем импорта сыров в Украину за шесть месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в натуральном выражении увеличился в 1,6 раза - до 8,6 тыс. тонн, а в денежном выражении вырос в 1,4 раза - до 39,7 млн долл.

Экспорт сгущенных молока и сливок из Украины в январе-июне в натуральном выражении увеличился на четверть и составил более 22 тыс. тонн, а в денежном - в 1,6 раза, до 46,6 млн долл. Импорт этих продуктов в отчетном периоде составил 923 тонны на сумму 1,9 млн долл.

Также украинские производители за полгода экспортировали 11,3 тыс. тонн сливочного масла, что на треть меньше, чем за тот же период 2018 года. В денежном выражении экспорт составил 46,4 млн долл., что на 37% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Импорт сливочного масла в Украину за отчетный период вырос на 6% в натуральном выражении - до 548 тыс. тонн, а в денежном - остался на уровне прошлого года и составил 3,4 млн долл.

Как сообщал УНИАН, по данным таможенной статистики, Украина в 2018 году экспортировала 8 тыс. тонн сыров, что на 8% меньше, чем в 2017 году. Импорт сыров в Украину за прошлый год вырос на 37% - до 13,7 тыс. тонн.