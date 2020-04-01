В ООН призвали страны не ограничивать торговлю продуктами во время пандемии

В продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН подчеркивают, что запрет на экспорт продовольствия может привести к дефициту и подорожанию продуктов на мировом рынке.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) призывает страны не ограничивать международную торговлю, чтобы избежать дефицита и подорожания продуктов питания на мировом рынке во время пандемии коронавируса.

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Об этом говорится в сообщении представительства ФАО в Украине.

"Действуя для защиты здоровья и благосостояния своих граждан, страны должны гарантировать, что любые мероприятия, связанные с торговлей, не нарушат цепочку поставок продовольственных товаров", - говорится в сообщении.

В организации подчеркивают, что ограничения на экспорт могут изменить равновесие между предложением и спросом на продукты питания, что приведет к резкому увеличению и нестабильности цен.

"В разгар строгой изоляции из-за COVID-19, необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы торговля проходила свободно... Мы должны гарантировать, что наша реакция на COVID-19 не создает необоснованного дефицита основных предметов и не усиливает голод и недоедание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом важно обеспечить защищенность производителей продуктов питания и работников пищевой промышленности на уровне переработки и розничной торговли, чтобы минимизировать распространение заболевания в этом секторе и поддерживать цепи поставок продовольствия.

Также ФАО призывает обеспечить доступность информации об уровне производства пищевых продуктов, потребления и запасов, а также о ценах на продукты.

"Это уменьшит неопределенность и позволит производителям, потребителям и торговым предприятиям принимать обоснованные решения. Прежде всего, это поможет сдерживать паническое закупки, накопление запасов продовольствия и других предметов первой необходимости", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка заявил, что на время карантина Украина не будет ограничивать экспорт зерновых культур, подсолнечного масла, мяса птицы и других ключевых экспортных позиций. Правительство продлило общенациональный карантин до 24 апреля.

С начала пандемии в мире зарегистрировано более 800 тысяч случаев заболевания COVID-19.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом населенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире 11 марта.