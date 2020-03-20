Украина не собирается ограничивать агроэкспорт на время карантина

При этом правительство ведет диалог с производителями и ритейлерами об обеспечении магазинов этими продуктами питания.

Кабинет министров на время карантина не будет ограничивать экспорт зерновых культур, подсолнечного масла, мяса птицы и других товаров, по поставкам которых Украина является лидером.

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Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка во время видеоконференции "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ).

"Относительно мяса птицы, зерна, растительного масла и других товаров, в которых Украина является лидером экспорта в мире, такой запрет вводиться не будет ни при каких обстоятельствах", - сказал он.

Он отметил, что в выступлении президента от 16 марта действительно прозвучал тезис о необходимости запретить экспорт основных товаров, однако этот тезис имел гуманитарный характер и касался наличия основных продуктов на полках супермаркетов.

При этом Качка подчеркнул, что вопросы наличия этих продуктов на внутренних рынках министерство будет решать через диалог с производителями и ритейлерами.

"Мы видим, что все основные производители наоборот готовы усиливать доставку к местам реализации продукции, чтобы избежать какого-либо дефицита", - сказал он.

"С другой стороны, мы анализировали товары, нехватка которых возможна на внутреннем рынке - это хлеб, гречка и сало. Эти продукты в принципе не экспортируются и нет смысла вводить запрет, так как они рассчитаны на внутреннее потребление", - добавил Качка.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

16 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство запретить экспорт отдельных продуктов питания, пока что Кабмин не сформировал перечень таких товаров.

Агроэкспортеры призвали не допустить остановки экспорта зерновых и масличных культур в связи с закрытием большинства пограничных пунктов пропуска на границе из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине.