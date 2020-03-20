ТСН.Тиждень расскажет, почему 75% меда в Украине - фальсификат

Журналисты провели масштабный эксперимент в рамках проекта «Стоп Фальсификат» и обнаружили, сколько чистого меда потребляют украинцы.

ТСН.Тиждень провел масштабный эксперимент в рамках проекта «Стоп Фальсификат» и, вслед за сливочным маслом, проверил украинский мед.

Проблема фальшивого меда – мировая, ведь мед входит в ТОП-3 продуктов мира, которые подделывают чаще всего. Украина же держит лидерские позиции по экспорту этого сладкого продукта в мире – входит в ТОП-5 экспортеров меда.

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«На экспорт идет самое лучшее. Продаем иностранцам чистый продукт, а себе часто оставляем фальсификат», - рассказала корреспондент ТСН.Тиждень Наталья Ярмола.

Поэтому ТСН.Тиждень провел масштабный эксперимент в рамках проекта «Стоп Фальсификат» и обнаружил, сколько чистого меда потребляют украинцы.

Проект стартовал 10 февраля. Эксперты – национальный консультант ФАО Анна Бурка, председатель ОО «Общественный контроль защиты прав потребителей» Владислава Миронова и ее заместитель Ольга Котехова, а также бывшая и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева - проехались по Украине и отобрали мед для исследований.

«После этого отобранные образцы отправили в лабораторию во Львове, Киеве и городе Бремен (Германия). В последней разработана уникальная методика исследования меда на содержание сахарных сиропов», - рассказала Наталья Ярмола.

В воскресенье, 22 марта, в 19:30 ТСН.Тиждень обнародует результаты экспертизы и расскажет, кто из производителей меда прибегает к обману, как именно натуральный мед превращается в фальсификат и сколько подделок на самом деле потребляют украинцы.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2019 года увеличила экспорт меда на 12,7% – до 55,6 тысячи тонн, при общем производстве около 110 тысяч тонн.