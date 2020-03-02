Отказ от диалога с табачными компаниями вредит общественному здоровью – Bloomberg

В США скандал из-за искажения научных результатов: отозваны исследования о негативном влиянии вейпинга на сердечные приступы.

Диалог между государством, антитабачными организациями и табачными компаниями может существенно ускорить отказ от курения сигарет – прогнозирует Bloomberg.

Обозреватель Bloomberg Джо Насера пишет, что именно такой диалог является единственным способом решить проблему путем перехода курильщиков сигарет на менее вредные альтернативы, в том числе электронные сигареты. При этом важно не допустить подростков к употреблению этих продуктов, ведь электронные сигареты хоть и является лучшей альтернативой, однако не являются полностью безопасными.

Автор доказывает, что сейчас такого диалога не существует. Более того, как показывают недавние скандалы в США, отдельные антитабачные организации готовы преднамеренно или непреднамеренно искажать научные исследования для получения более жесткого регулирования табачной отрасли.

Так, в феврале 2020 г. Американская ассоциация сердца (American Heart Association) отозвала скандальные исследования профессора медицинской школы Университета Калифорнии Стентона Гланца, результаты которых утверждали, что вейпинг увеличивает частоту сердечных приступов.

Как сообщает USA Today, причина отзыва исследования - его неправдивость. Как показал анализ исследования, большая часть сердечных приступов, которые исследовались, произошли до того, как люди вообще начали употреблять электронные сигареты.

Показательно, что на данное исследование было потрачено 20 миллионов долларов, которые были уплачены исследователю от Национального института здравоохранения и Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США.

"Когда принимается решение об отзыве одного из опубликованных исследований - как это сделал, например, Журнал Американской ассоциации сердца в данном случае, когда данные оказались ложными - это может помочь избежать потенциального вреда и для науки, и для пациентов, предотвратить зря потраченные средства и время" - заявили в Национальном институте здоровья, который принимал участие в финансировании исследования Стентона Гланца.

Другой скандал случился по исследованию, опубликованному в Журнале американской медицинской ассоциации США. В исследовании заявлено, что в отдельных системах нагревания табака вроде бы присутствует процесс горения и соответственно выделяются отдельные вещества, характерные для табачного дыма.

Как оказалось позже, в данном исследовании было использовано "собственноручно созданное" оборудование и "скорректированные" режимы использования систем, которые существенно отличались от режимов и оборудования, рекомендованных производителем.

Соответственно, позже и независимые исследования, и исследования Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США показали совершенно другие результаты.

Впрочем, несмотря на опровержения и отзыва результатов исследований, средства массовой информации успевают их распространить, искажая общественное мнение.

Как пишет Bloomberg, сегодня антитабачные организации повторяют те же ошибки, которые допустили табачные компании еще четверть века назад. Речь идет о неготовности к диалогу и компромиссу с оппонентами. Доходит до того, что антитабачные группы отказывают в аккредитации и присутствии на соответствующих конференциях представителям табачных компаний.

При том, что в отдельных аспектах - например, о необходимости сокращения уровня курения традиционных сигарет - позиции и антитабачных групп, и основных табачных компаний, которые разрабатывают потенциально более безопасные альтернативные табачные изделия, в основном совпадают.

Соответственно, регулирование и традиционных, и альтернативных табачных изделий должно разрабатываться в сотрудничестве государства, общественных организаций и производителей - советует Bloomberg.