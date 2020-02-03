Рада на текущей сессии должна "поставить точку" по земельной реформе – Корниенко

Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» подчеркнул необходимость завершения и реформы децентрализации.

Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявляет, что Верховная Рада на текущей сессии должна принять земельную реформу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Читайте такжеПрезидент подписал закон о борьбе с аграрным рейдерством

По его словам, необходимо завершить на сессии, которая начнется завтра, реформу в сфере земельного законодательства.

«Я надеюсь, что мы на этой сессии поставим уже точку по этому вопросу - примем реформу», - сказал Корниенко.

Корниенко также подчеркнул необходимость завершения реформы децентрализации.

"Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем в контакте с правительством, в контакте с Офисом президента, со всеми фракциями политических сил провести консультации и выйти на тот вариант реформы, который действительно будет нужен местному самоуправлению и не будет вызывать таких существенных возражений, как предыдущий вариант", - подчеркнул Корниенко.

Он подчеркнул, что также необходима реформа трудового законодательства. В то же время добавил, что пока это возможно, поскольку данный вопрос требует еще дополнительного обсуждения.

Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» отметил, что также важным является решение вопроса местных выборов. Он заметил, что после анализа принятого Избирательного кодекса стало понятно, что там «много технических нюансов, которые необходимо срочно исправлять».

«Потому что в конце третьей сессии Верховная Рада согласно Конституции должна объявить местные выборы, но если мы будем их объявлять в технически несовершенных условиях, то будет много угроз, особенно перед нетоповимы партиями, и поэтому этим надо заняться на текущей сессии, внеся технические изменения», - добавил депутат.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты об обороте земель сельскохозяйственного назначения", который внедряет рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, граждане других государств и иностранные компании получат право покупать украинскую землю, только если на это даст согласие украинский народ на референдуме.