"Скупят и вывезут вагонами": экономист прошелся по "страшилкам" о продажи земли иностранцам

По словам экономиста, в Украине за 18 лет земельного моратория продолжается истощение почв из-за того, что горизонт планирования очень кратковременный.

Противники свободного рынка земли в Украине боятся возможной продажи земель иностранцам, однако иностранные инвесторы могут распорядиться ими не менее рационально, чем украинцы.

Такое мнение высказал экономист Дмитрий Яблоновский, комментируя земельную реформу, передает «Обозреватель».

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"Очень много страшилок ходит. Вопрос – чего мы боимся? Нас оппоненты рынка земли пугают, что кто-то скупит. Почему мы считаем, что украинские бизнесмены лучше, чем потенциальный иностранный инвестор? Я не понимаю причин такой дискриминации", – заявил Яблоновский.

"У нас подмена понятий – говорят о том, что скупят, вывезут. О том, что вывезут вагонами, я вообще не хочу обсуждать, это чушь. Но вопрос, что они будут как-то нерационально использовать эту землю. Но вопрос, почему иностранцы должны быть менее рациональными?" – отметил он.

По словам экономиста, в Украине за 18 лет земельного моратория продолжается истощение почв из-за того, что горизонт планирования очень кратковременный.

"Там работают украинцы, и украинцы истощают землю. Это не вопрос, иностранец или украинец, это вопрос долгосрочного горизонта. Если ты собственник, ты будешь заботиться об этой земле и думать, как ее оставить твоим детям, внукам, будешь внимательнее относиться к этой земле", – пояснил Яблоновский.

При этом эксперт подчеркнул, что необходимо тщательно контролировать целевое назначение этих земель.

"Возможно, надо говорить об ограничениях изменения целевого назначения, а не о том, что нельзя продавать. Можно увидеть в пригороде Киева – сельскохозяйственные земли превращаются в земли многоэтажной застройки. Мораторий, к сожалению, никак не помогает остановить этот процесс. Возможно, не стоит тогда манипулировать? А если мы действительно хотим, чтобы у нас сельскохозяйственные земли остались плодородными сельскохозяйственными землями, надо думать, как это сделать", – резюмировал он.