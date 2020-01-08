Украина в прошлом году увеличила импорт бананов до рекордного уровня

В 2019 году каждый украинец употребил в среднем 6 кг бананов.

Украина в 2019 году обновила исторический рекорд импорта бананов, закупив из-за границы около 275 тыс. тонн, что на 8-9% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает пресс-служба аналитической платформы EastFruit со ссылкой на данные Украинской плодоовощной ассоциации.

Читайте такжеЯблоки в Украине за год подорожали на 85%

По оценкам экспертов, рекордный объем импорта бананов в Украину наблюдается на фоне растущего производства украинских фруктов и ягод и сокращения численности потребителей из-за потери контроля над оккупированными территориями страны.

Отмечается, что в 2019 году каждый житель Украины впервые употребил в среднем более 6 кг бананов в год. Таким образом, средний показатель потребления бананов на душу населения вырос на 20-22% по отношению к 2013 году.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), потребление бананов в Украине продолжает расти, несмотря на диспропорцию в ценах на бананы и яблоки на внутреннем рынке.

“Даже во второй половине календарного 2019 года, когда цены на яблоки практически удвоились, бананы, как раньше, продавались в среднем на 70-80% дороже в розницу, а их импорт продолжал расти. И в первой половине сезона, когда розничные цены на бананы были в три раза выше, чем на яблоки, импорт бананов также бил рекорды», - цитирует пресс-служба экономиста инвестиционного департамента ФАО Андрея Ярмака.

Как отмечает эксперт, в среднем один потребитель в Украине потратил на бананы в 2019 году около 170 грн, а на яблоки – всего около 110 грн.

Как сообщал УНИАН, в январе-сентябре 2019 года за счет экзотических фруктов импорт плодов и ягод в Украину (на 392 млн долларов) более чем в два раза превысил отечественный экспорт (172 млн долларов).