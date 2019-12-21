Запуск рынка земли научит украинцев быть ответственными - Стефанчук

По словам Руслана Стефанчука, право собственности включает три полномочия - владение, пользование и распоряжение.

Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что запуск рынка земли научит украинцев быть ответственными за собственность, общество и страну.

Об этом Стефанчук сообщил в эфире программы Свобода слова Савика Шустера, передает НВ.

"Каждый из нас должен учиться быть владельцем… Наша задача - сделать все, чтобы каждый украинец почувствовал себя ответственным за свою собственность, общество, страну. Ответственности учатся и она начинается с элементарного уровня - почувствовать себя владельцем на земле", - сказал первый вице-спикер ВР.

Он напомнил, что право собственности включает три полномочия - владение, пользование и распоряжение.

"18 лет у нас нет права распоряжения землей, потому что был введен мораторий… Поэтому мы сегодня хотим восстановить историческую справедливость и можем сделать вместе то, что было сделано в 1861 году, - отменить крепостное право на землю", - отметил Стефанчук.

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По его словам, пункт об открытии рынка земли является в программе действующего президента - так что избиратели, которые проголосовали за Владимира Зеленского, поддержали этот вопрос.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10), рекомендованный профильным комитетом, который внедряет рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

В конце декабря 2018 года Верховная Рада продлила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, который действует с 2001 года в Украине, до 2020 года.

Согласно прогнозам Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долларов.