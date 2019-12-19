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Спутниковый мониторинг EOS показал, сколько украинских земель остается в "тени"

15:03, 19 декабря 2019
Агро
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УНИАН

На карте можно увидеть, что площадь посевов рапса в Херсонской области, по данным спутников, составляет 117,8 тыс. га. Это на треть больше, чем по информации в кадастре. Или же, на примере Днепропетровской области видно 136,4 тыс. га полей на незарегистрированных в государственном кадастре землях.

Карта использует результаты исследования, которое проводилось EOS DA совместно с Институтом космических исследований НАН и ГКА Украины в рамках проекта Всемирного Банка Земли. Сейчас результаты исследования используются Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Карта EOS Crop Monitoring находится в свободном доступе на сайте.

Напомним, что 21 ноября министр Тимофей Милованов сделал презентацию спутникового мониторинга украинских полей. При этом министр публично не озвучил ни исполнителя, ни источники финансирования этого проекта.

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