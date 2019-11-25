В Украине в этом году рекордно подорожала гречка

Это произошло из-за уменьшения посевных площадей.

С начала текущего года самая любимая крупа украинцев выросла в цене на 40%.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Самый большой ценовой скачок на гречку произошел в октябре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас килограмм гречки стоит около 26 гривень.

Подорожание круп эксперты связывают с уменьшением посевных площадей. Поля под гречихой в Украине в течение 20 лет сократились в десять раз.

Как сообщал УНИАН, закупочные цены на томаты в Украине в начале октября снизились на 15% и составили 15-17 гривни/килограмм.

Овощи борщевого набора в Украине по 2018 год подорожали почти в два раза - до 56,6 гривни. Урожай овощей в 2018 году составил 9,4 миллиона тонн.