В Украине в этом году рекордно подорожала гречка
09:42, 25 ноября 2019Агро
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Это произошло из-за уменьшения посевных площадей.
Самый большой ценовой скачок на гречку произошел в октябре / фото telegraf.in.ua
С начала текущего года самая любимая крупа украинцев выросла в цене на 40%.
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Об этом сообщает ТСН.uа.
"Самый большой ценовой скачок на гречку произошел в октябре", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас килограмм гречки стоит около 26 гривень.
Подорожание круп эксперты связывают с уменьшением посевных площадей. Поля под гречихой в Украине в течение 20 лет сократились в десять раз.
Как сообщал УНИАН, закупочные цены на томаты в Украине в начале октября снизились на 15% и составили 15-17 гривни/килограмм.
Овощи борщевого набора в Украине по 2018 год подорожали почти в два раза - до 56,6 гривни. Урожай овощей в 2018 году составил 9,4 миллиона тонн.
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