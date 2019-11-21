"Люди должны увидеть это на практике": в ВР рассказали, когда будет референдум о продаже земли иностранцам

Всеукраинский референдум может состояться через два-три года после введения рынка земли.

Референдум о продаже земли иностранцам в Украине состоится тогда, когда украинцы увидят рынок земли на практике и смогут сделать собственные выводы.

Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа.

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“Референдум пройдет не между первым и вторым чтением, и даже не сразу после принятия закона - через два-три года. Люди увидят, как это (рынок земли - УНИАН) работает на практике, и смогут сделать вывод, готовы ли они пускать иностранные компании и иностранных граждан”, - сказала она.

Она также добавила, что есть два подхода ко внесению правок об участии иностранцев в рынке украинских сельхозземель при подготовке законопроекта ко второму чтению.

“Первый - там остаются все положения про иностранцев, а в заключительных положениях мы пишем, что они вступают в силу после всеукраинского референдума. Второй - они исключаются”, - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября Верховная Рада одобрила законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане других государств и иностранные компании получат право покупать украинскую землю, только если на это даст согласие украинский народ на референдуме.