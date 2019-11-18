Разумков: рынок земли должен быть открыт осенью 2020 года

Дмитрий Разумков отмечает значимость в этом вопросе сотрудничества между различными вертикалями власти, парламентским большинством и оппозицией.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что так называемый рынок земли должен быть открыт осенью 2020 года.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова".

"По состоянию на сегодня речь идет о том, что так называемый рынок земли будет открыт осенью 2020 года... Если, подходя к этой дате, и если вся государственная машина будет работать, и мы будем видеть, что где-то есть пробелы, которые невозможно решить, то, я думаю, что парламент будет принимать соответствующие решения", - отметил председатель ВР.

Он также добавил, что в этом вопросе необходимы политическая воля, сотрудничество между различными вертикалями власти, парламентским большинством и оппозицией.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 ноября одобрила законопроект, который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

Согласно прогнозам Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 миллионов до 1,5 миллиарда долларов.