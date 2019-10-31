В Украине открыли данные об экспертизе землеустроительной документации

Личные данные заказчика экспертизы раскрываться не будут.

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра начала обнародовать результаты экспертизы землеустроительной документации.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В открытом доступе предоставляется информация о названии главного управления Госгеокадастра, в котором зарегистрировано ходатайство на проведение экспертизы, регистрационный номер и дата его регистрации, заказчика, статус рассмотрения проекта, дата, номер заключения и результат экспертизы", – говорится в сообщении.

При этом личные данные заказчика раскрываться не будут.

Отмечается, что информация будет обновляться автоматически, поскольку она синхронизируется с данными системы электронного документооборота Госгеокадастра.

Как сообщал УНИАН, Госгеокадастр также начал обнародовать решения о рассмотрении проектов землеустройства по отводу земельных участков, а также открыл сведения о выданных разрешениях на пользование недрами в Украине.