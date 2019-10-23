Госгеокадастр начал публиковать расширенные данные о земельных участках

На его сайте будут появляться решения по проектам землеустройства по отводу участков.

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра начала обнародовать решения о рассмотрении проектов землеустройства по отводу земельных участков, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

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Согласно сообщению, данные на сайте Госгеокадастра будут обновляться автоматически один раз в сутки.

Кроме того, там будет размещена информация о дате регистрации, регистрационный номер проекта и его разработчика, территориальный орган Госгеокадастра по месту расположения земельного участка, статус рассмотрения проекта, дата, номер и тип заключения, а также фамилия эксперта территориального органа Госгеокадастра, который выдал заключение.

Как отмечает пресс-служба, функционал позволяет осуществлять поиск по выбранным параметрам, в частности по региону, типу или статусу заключения.

Соответствующую базу создали по поручению премьер-министра Алексея Гончарука.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра планирует внедрить автоматическое обнародование решений о распоряжении землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности.