В Украине сильно подешевела ежевика
17:30, 24 июля 2019Агро
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В этом месяце ягода существенно подешевела.
Ежевика стала едва ли не единственной ягодой, которая с прошлого года подешевела / фото УНИАН
Цены на эту ягоду за последнюю неделю упали в полтора раза.
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Об этом сообщает ТСН.uа.
"На оптовых рынках килограмм ежевики можно купить за 30-35 гривень. Ежевика в этом сезоне стала едва ли не единственной ягодой, стоимость которой существенно снизилась, по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.
Фермеры связывают такую тенденцию с тем, что ежевика просто хорошо уродила.
Как сообщал УНИАН, импорт в Украину огурцов в январе-июне 2019 года увеличился на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7 тысяч тонн, что является рекордным показателем за последние десятилетия.
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