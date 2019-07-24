В Украине сильно подешевела ежевика

В этом месяце ягода существенно подешевела.

Цены на эту ягоду за последнюю неделю упали в полтора раза.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"На оптовых рынках килограмм ежевики можно купить за 30-35 гривень. Ежевика в этом сезоне стала едва ли не единственной ягодой, стоимость которой существенно снизилась, по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.

Фермеры связывают такую тенденцию с тем, что ежевика просто хорошо уродила.

Как сообщал УНИАН, импорт в Украину огурцов в январе-июне 2019 года увеличился на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7 тысяч тонн, что является рекордным показателем за последние десятилетия.