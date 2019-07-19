Импорт огурцов и томатов в Украину побил рекорд десятилетия

За полгода импорт томатов увеличился на 15% - до рекордных 55 тыс. тонн. При этом поставки товара на внешние рынки в январе-июне снизились в три раза - до 970 тонн.

Импорт в Украину огурцов в январе-июне 2019 года увеличился на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7 тыс. тонн, что является рекордным показателем за последние десятилетие, сообщила пресс-служба Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

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"За шесть месяцев текущего года Украина импортировала 7 тыс. тонн огурцов и 55 тыс. тонн томатов, что соответственно на 38% и 15% больше, чем показатели за аналогичный период прошлого года. Интересно, что импорт как огурцов, так и томатов, за первую половину 2019 года, стал рекордным за последнее десятилетие", - сказано в сообщении.

В то же время, по данным ассоциации, экспорт овощей закрытого грунта из Украины продолжает снижаться. В частности, поставки томатов за границу с начала года составляют всего 970 тонн, что в три раза меньше, чем в прошлом сезоне, а экспорт огурцов - 1,3 тыс. тонн, что почти в два раза меньше показателя января-июня 2018 года.

"Такая тенденция на рынках огурцов и томатов объясняется тем, что Украина довольно долгий период была ориентирована на российский рынок, который после обострения политической ситуации между странами стал недоступным для украинских производителей. К тому же, украинским производителям довольно сложно конкурировать на внутреннем рынке с турецкой продукцией, поскольку затраты на газ и электроэнергию в Турцию намного ниже, чем в Украине", - цитирует пресс-служба слова директора по развитию УПОА Екатерины Зверевой.

Зверева отметила, что на сегодня украинским производителям необходимо квотирование поставок и введение торговой пошлины на импортную продукцию.

В пресс-службе также добавили, что основными импортерами украинских томатов и огурцов за шесть месяцев текущего года стали Беларусь и Польша - страны, которые, по данным ассоциации, в дальнейшем реэкспортируют украинскую продукцию.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года оптовые покупатели заявляли о дефиците томатов на рынке из-за прекращения их реализации украинскими комбинатами и недостаточных объемов поставок томатов из Турции.