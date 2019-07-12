«Укрлендфарминг» популяризирует аграрные профессии среди детей на селе

«День маленького фермера» - это одно из серии мероприятий для детей в агрохолдинге «Укрлендфарминг», владельцем которого является бизнесмен Олег Бахматюк.

600 детей из 8 областей Украины посетили «День маленького фермера», который третий год подряд летом проводит группа компаний «Укрлендфарминг», один из крупнейших европейских агрохолдингов. Так один из лидеров отрасли помогает с профориентацией и популяризирует аграрные профессии среди детей и молодежи.

«День маленького фермера» - это одно из серии мероприятий для детей в агрохолдинге «Укрлендфарминг», владельцем которого является бизнесмен Олег Бахматюк. Эти меры - часть системной профориентационной работы с детьми и подростками на предприятиях, расположенных в 22 областях Украины. За три года существования проекта 600 школьников младших классов из Полтавской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Винницкой областей знакомились на предприятиях холдинга с особенностями работы агронома, механизатора и животновода.

Почти четыре года назад «Укрлендфарминг» начал серию программ «Мир аграрных профессий», в рамках которых проходит «День маленького фермера». Выпускает детские раскраски, школьные дневники с информацией об аграрных профессиях, с перечнем образовательных учреждений, где можно получить данные профессии и тому подобное. В частности, во время «Дня маленького фермера» дети в игровой форме открывают для себя специфику профессий, их приглашают на предприятие, знакомят с сотрудниками, показывают фермы, беспилотную высокотехнологичную технику. Все это сопровождается игрой с аниматорами, развлечениями и квестами.

«Перед каждым ребенком рано или поздно встает вопрос выбора будущей профессии: какую специальность выбрать после окончания школы? Особенно этим занимается сельская молодежь, ведь она не видит для себя привлекательной перспективы остаться работать в селе, - рассказала руководитель департамента по управлению персоналом «Укрлендфарминг» Наталья Романенко. - По данным статистики 2018-19 гг. По сравнению с 2017-18 гг., принятых на начальный цикл обучения студентов по направлению «Аграрные науки и продовольствие» уменьшилась на 9% - в университеты, академии, институты, на 7% - в колледжи, техникумы, училища. А это значит, что агробизнес через 3-5 лет также недополучит молодых специалистов. И взрослому населению сельской местности приходится в силу определенных обстоятельств думать о перепрофилировании».

«Укрлендфарминг» помогает выбрать профессию не только детям, но и взрослым, поддерживает государственную систему образования, привлекает к сотрудничеству ключевые аграрные вузы и колледжи страны, дает возможность изучать новейшие технологии, современную технику. Как социально ответственная компания, «Укрлендфарминг» всесторонне поощряет жителей сел оставаться работать в селах, а не искать работу в городах или в других странах.

Группа компаний «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка является одним из лидеров аграрного производства в стране и одним из лучших работодателей Украины, которая обеспечивает рабочими местами тысячи жителей в 22 областях Украины. Предприятия группы компаний являются одними из крупнейших украинских налогоплательщиков.