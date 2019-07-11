"Укрспирт" назвал условия для возобновления поставок спирта, прекращенных с 1 июля

Госпредприятие просит Минфин определить период, который позволит использовать действующую до 1 июля систему учета и оформления вывоза спирта, что даст возможность возобновить его отгрузку.

Государственное предприятие "Укрспирт" просит Министерство финансов Украины предоставить разъяснение для возобновления поставок спирта производителям алкогольной продукции, прекращенных с 1 июля.

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Об этом сообщил начальник управления юридического сопровождения госпредприятия Олег Дмитренко на пресс-конференции в Киеве.

"Министерству финансов было дано поручение предоставить разъяснение относительно возможности реализации спирта с применением мер контроля с помощью существующих средств, которые были установлены до 1 июля этого года, а также разъяснить работникам ГФС на местах, какие документы необходимо оформлять при вывозе спирта с акцизного склада и ввозе на склад ликероводочных предприятий", - сказал Дмитренко.

По его словам, "Укрспирт" получил разъяснения относительно требований к счетчикам на отгрузку спирта после принятия Кабмином постановления от 19 июня об урегулировании порядка ведения реестров расходомеров.

"Стало очевидно, что особых требований для счетчиков на спирт нет. Тогда мы и стали срочно закупать стандартные счетчики, соответствующие требованиям Налогового кодекса. В среднем счетчик стоит 200-400 тыс. грн", - добавил Дмитренко.

Он подчеркнул, что в планах предприятия до 1 августа установить счетчики на 16 производственных площадках, а к 1 октября – оборудовать счетчиками все 40 производственных площадок.

В связи со сложившийся ситуацией "Укрспирт" просит Минфин определить период, который позволит использовать действующую до 1 июля систему учета и оформления вывоза спирта, что даст возможность возобновить его отгрузку.

С просьбой урегулировать ситуацию по отгрузке спирта ГП "Укрспирт" представители ликероводочных предприятий, Федерация работодателей Украины и ассоциация "Укрводка" также обратились к президенту Украины и премьер-министру. Участники рынка также просят отменить монополию "Укрспирта" на производство, продажу и импорт этилового спирта.

Как сообщал УНИАН, в начале июля "Укрспирт" заявил о сложностях в отгрузках этилового спирта из-за новых положений Налогового кодекса Украины.

Государственное предприятие «Укрспирт» было создано на базе одноименного концерна в 2010 году. Кабинет министров Украины последовательно выступает за приватизацию «Укрспирта», руководствуясь рекомендациями Международного валютного фонда. Кабмин подал инициативу об исключении госкомпании из списка запрещенных к приватизации компаний в мае 2016 года, но Верховная Рада пока не приняла решение по этому вопросу.