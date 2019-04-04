Кабмин утвердил финплан "Аграрного фонда"

Финплан на 2019 год утвержден с чистой прибылью 156,9 млн грн.

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план государственного предприятия по форвардным закупкам «Аграрный фонд» на 2019 год, согласно которому по итогам текущего года предприятие получит 156,9 млн грн чистой прибыли, сообщила пресс-служба госпредприятия.

Читайте такжеЗарплата аграриев выросла на четверть

В соответствии с финансовым планом, чистый доход "Аграрного фонда" в 2019 году запланирован на уровне 6,7 млрд грн.

Также сообщается, что в текущем году госпредприятие планирует реализовать 168 тыс. тонн зерна кукурузы, 470 тыс. тонн продуктов переработки пшеницы, 358 тыс. тонн товарно-материальных ценностей.

Согласно финплану, в текущем году "Аграрный фонд" намерен выплатить государству 132,3 млн грн дивидендов за 2018 год. Кроме того, 2,3 млн грн в 2019 году заложено на капитальные инвестиции.

Документом также предусмотрено долгосрочное привлечение средств на сумму 5 млрд грн в третьем квартале 2019 года за счет выпуска облигаций с учетной ставкой на уровне не выше "учетная ставка НБУ +3%" сроком на пять лет. Отмечается, что привлеченные средства госпредприятие планирует направить на поддержку сельхозтоваропроизводителей, а также расширение номенклатурной группы зерновых и других культур.

Как сообщал УНИАН, "Аграрный фонд" в 2018 году увеличил чистую прибыль в полтора раза - до 147 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Аграрный фонд» было создано в 2013 году. В его функциональные обязанности входят форвардные закупки урожая для поддержки украинских сельхозпроизводителей. Кроме деятельности в сфере купли-продажи зерна, предприятие также занимается реализацией продуктов его переработки.