Зеленский заявил, что надо найти общие ответы на все экологические угрозы, созданные войной.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Россия своими обстрелами сожгла миллионы гектаров леса в Украине.

Президент заявил, что война России против Украины повлекла экоцид, поэтому надо говорить о необходимости немедленной защиты природы.

"Миллионы гектаров леса сожжены обстрелами. Почти 200 тысяч гектаров нашей земли загрязнены неразорвавшимися минами и снарядами. Десятки угольных шахт затоплены, в том числе и шахта, в которой в 1979 году был осуществлен подземный ядерный взрыв... Это шахта "Юнком" в Донецкой области. Она на оккупированной Россией территории. Затоплена уже несколько лет именно из-за оккупантов. Хотя всем в Москве известно, какая это угроза не только для рек в Донецкой области, но и для Азовского моря, а следовательно, для Черноморского бассейна. Только деокупация нашей территории может создать условия, чтобы снять эту угрозу", - заявил президент.

Видео дня

Также Зеленский сказал, что невозможно точно подсчитать объем загрязнения атмосферы от сожженных нефтебаз и других пожаров. А еще речь идет о взорванных сооружениях, сожженных химических предприятиях, множестве захоронений убитых животных.

"Просто представьте это: в результате российской агрессии погибли 6 миллионов домашних животных. 6 миллионов! Это официальные данные. Уничтожено не менее 50 тысяч дельфинов в Черном море. Тысячи гектаров почвы загрязнены вредными веществами. Большинство из них - это плодородные почвы. Были плодородные почвы", - сказал глава государства.

Президент отметил, что на прошлой неделе на климатическом саммите в Египте он предложил создать платформу для оценки ущерба окружающей среде от войны. "Должны это реализовать", - сказал он.

Зеленский заявил, что надо найти и общие ответы на все экологические угрозы, созданные войной.

"Без этого не будет возврата к нормальной, стабильной жизни, и эхо войны еще долго будет сохраняться – во взрывах мин, которые будут забирать жизни детей и взрослых, в загрязнении воды, почвы и атмосферы", - подчеркнул президент.

Он поблагодарил все страны, которые уже помогают Украине с разминированием. По его словам, нужно срочное наращивание количества такой техники и специалистов для этого. Нужны также средства и технологии для восстановления очистных сооружений.

"Это все не просто украинская проблема. Это вызов для всего мира", - заявил Зеленский.

Экоцид России в Украине: детали

Луганщина превращается в один большой могильник для российских оккупантов. Тела убитых врагов стихийно скрываются на территории региона, а большую часть из них рашисти не забирают с поля боя. Это наносит значительный ущерб экологии.

Российские оккупанты создали экологическую катастрофу из-за подрывов судов, из которых вытекают тонны горючего и направляются в дельту Днепра.

Ученые считают, что в Черном море на территории нескольких стран, через военную агрессию РФ уже погибли десятки тысяч дельфинов.