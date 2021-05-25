Премьер подчеркнул, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей располагалось почти 1200 источников ионизирующего излучения.

В Украине существует риск попадания загрязненной радиацией воды с оккупированных территорий в питьевые горизонты и Азовское море.

Об этом сообщает пресс-служба правительства, ссылаясь на информацию премьер-министра Дениса Шмыгаля во время разговора со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри.

Шмыгаль и Керри обсудили вопросы энергетической безопасности. Глава правительства отметил, что на временно оккупированных украинских территориях уже закрыты десятки угольных шахт без соблюдения экологических процедур, что угрожает безопасности региона.

Премьер-министр подчеркнул, что на некоторых объектах есть риск попадания загрязненной радиацией воды в питьевые горизонты и через речную систему - к Азовскому морю.

«Для обследования этого участка необходимо направить экспертов МАГАТЭ. Организация такой наблюдательной миссии - это вклад в безопасность региона. Ведь на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей располагалось почти 1200 источников ионизирующего излучения», - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства.

Также премьер отметил, что на восточных территориях Украины есть пространство для создания новой экономики, основанной на климатической нейтральности.

«Эта территория богата сырьем, там есть квалифицированные кадры. Там может быть создан кластер современных производств. В правительстве уже разрабатывают соответствующую стратегию, целью которой является создание особых стимулов для инвесторов», - подчеркнул Шмыгаль и добавил, что участие США в этих проектах могло бы стать примером для мира.

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Глава Кабмина отметил важность стратегического сотрудничества Украины и США и выразил надежду, что оно также будет охватывать сотрудничество в борьбе с изменением климата.

«Украина ответственно относится к объявлению своей климатической цели. В рамках разработки Второго национально определенного взноса Украины в Парижское соглашение проводятся активные обсуждения между министерствами, бизнесом, общественностью, ведь мы стремимся взять такое обязательство, которое будет амбициозным, но в то же время реалистичным и достижимым», - сказал Шмыгаль.

По словам премьера, достижения климатической нейтральности требует одновременных проектов в инфраструктуре, образовании, озеленении, управлении отходами и тому подобное. Он добавил, что Украина готова совместно с США работать над различными проектами, касающимися изменений климата и развития «зеленой» экономики на основе новых технологий.

Планы Украины по сохранению экологии

В апреле Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов представило проект Второго национально определенного вклада Украины в Парижское соглашение, в котором определены соответствующие цели. Документом предлагается сократить к 2030 году выбросы парниковых газов в Украине на 65% по сравнению с 1990 годом.

Также должно быть сокращено количество угольных ТЭС и закрыты угольные шахты. Кроме того, документ предусматривает увеличение объемов производства тепла с использованием биотоплива на 30%.

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Автор: Анна Бредихина