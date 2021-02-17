Индекс загрязнения воздуха в украинской столице сегодня составляет 155 при норме 50.

Киев находится на восьмом месте в мировом антирейтинге городов по уровню загрязнения воздуха.

Читайте такжеЮг Украины может превратиться в пустыню: в Минприроды назвали причинуОб этом свидетельствуют данные интернет-ресурса IQAir, отслеживающего качество воздуха в режиме реального времени.

Так, по состоянию на 10:40 17 февраля индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 155 при норме 50.

Согласно рейтингу, самый загрязненный воздух сейчас в городе Калькутта (Индия), на второй строчке – Дели (Индия), на третьей – Дакка (Бангладеш), на четвертой – Лахор (Пакистан), на пятой – Сараево (Босния).

Вчера, 16 февраля, Киев находился на 20-м месте в этом антирейтинге.

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Автор: Константин Гончаров