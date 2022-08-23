В столице зафиксировали приближение к предельно допустимой концентрации взвешенных частиц (пыли).

В Киеве уровень загрязненности воздуха остается высоким, горожанам рекомендуют ограничить пребывание на улице.

Об этом говорится в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

"Зафиксировано приближение к предельно допустимой концентрации взвешенных частиц (пыли). Источник образования пыли находится за территориальными пределами города Киева. Повышение концентрации происходит за счет перемещения воздушными массами пыли с юго-восточного направления. По состоянию на 9:15 на левом берегу содержание взвешенных частиц составляет 273 мкг/м3, на правом – 316 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация – 500 мкг/м3). Превышения ПДК остальных загрязняющих веществ, по которым осуществляются наблюдения (оксид и диоксид азота, оксид серы, озон, формальдегид, оксид углерода, сероводород), не выявлено", - говорится в сообщении.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха КГГА рекомендует закрыть окна дома, не выходить лишний раз на улицу, пить много воды, если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Как сообщал УНИАН, 22 августа в Киеве ухудшилось качество воздуха, из-за чего горожанам рекомендовали меньше находиться на улице.

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