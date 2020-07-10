После затопления шахты "Юнком" радионуклиды найдены в горизонтах питьевой воды

Низькорадіоактивна вода уже поступает в горизонты питьевой воды.

International Human Rights Community имеет в своем распоряжении подтвержденные данные о полное затопление объекта "Кливаж" - бывшей шахты "Юнком", которая расположена на неподконтрольной правительству Украины территории Донецкой области.

Об этом сообщает lb.ua со ссылкой на сообщение СММ по правам человека.

Суммарная концентрация радионуклидов в водоносных горизонтах прилегающей территории при заборе на расстоянии 5 км от объекта составляет 20-34*103 Бк/кг.

"Это означает, что низкорадиоактивная вода уже поступает в горизонты питьевой воды", - отметили в организации.

Напомним, в 1979 году на территории Донецкой области Украинской ССР на восточном крыле шахты "Юнком" (город Юнокоммунаровск, Енакиевского горсовета, ПО "Орджоникидзеуголь") на глубине 903 метров советская власть осуществила ядерный взрыв мощностью 0,3 кт в тротиловом эквиваленте. Тот проект получил название "объект "Кливаж".

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После взрыва советская власть решила оставить окруженную кубометрами песка радиоактивную капсулу в сухом состоянии и откачивать из шахты воду, чтобы исключить попадание радиации на поверхность, затопление местности, а также попадание загрязненной жидкости в грунтовые воды.

14 апреля 2018 года представители незаконных вооруженных формирований прекратили откачку воды на шахте "Юнком". Что происходит под землей с капсулой, никому неизвестно.

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