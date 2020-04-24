Киев снова оказался на первом месте по загрязненности воздуха в мире
09:00, 24 апреля 2020Экология
852 0
По состоянию на 08:45 индекс загрязнения составляет 155 при норме в 50 пунктов.
Качество воздуха в столице снова ухудшилось / фото УНИАН
Киев в пятницу, 24 апреля, снова стал городом с самым загрязненным воздухом в мире.
Об этом свидетельствуют данные рейтинга компании IQAir.
При допустимой норме индекса загрязнения в 50 у украинской столицы этот показатель составил 155. В пятерку рейтинга, кроме Киева, также вошли Дели, Кувейт, Таиланд и Бельгия.
www.iqair.com
Как сообщал УНИАН, в течение нескольких дней в середине апреля в воздухе в Киеве был сильный запах продуктов горения, наблюдалась задымленность. В ГСЧС объяснили, что это связано с пожарами травяного настила и лесной подстилки в Киевской и Житомирской областях, дым от которых в столицу разносит ветер.
Власти города призывали жителей закрыть окна и не выходить на улицу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter