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Киев снова оказался на первом месте по загрязненности воздуха в мире

09:00, 24 апреля 2020
Экология
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Качество воздуха в столице снова ухудшилось / фото УНИАН

Об этом свидетельствуют данные рейтинга компании IQAir.

При допустимой норме индекса загрязнения в 50 у украинской столицы этот показатель составил 155. В пятерку рейтинга, кроме Киева, также вошли Дели, Кувейт, Таиланд и Бельгия.

www.iqair.com

Как сообщал УНИАН, в течение нескольких дней в середине апреля в воздухе в Киеве был сильный запах продуктов горения, наблюдалась задымленность. В ГСЧС объяснили, что это связано с пожарами травяного настила и лесной подстилки в Киевской и Житомирской областях, дым от которых в столицу разносит ветер. 

Власти города призывали жителей закрыть окна и не выходить на улицу.

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