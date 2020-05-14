В WWF объяснили, почему украинцев ждут лимиты на использование воды

В скором времени Государственное водное агентство будет вынуждено лимитировать использование воды для украинцев.

Об этом сообщает в материале "Украинской правды" руководитель практики «Вода» всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund for Nature – WWF) Ольга Денищик.

А все из-за того, что в Украине снижается уровень подземных вод, вода более не попадает в подземные горизонты так, как должна. Она просто быстро стекает в море. А наша система хозяйствования не учитывала вероятность изменения климата и нехватки воды.

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По словам эксперта, украинцы привыкли относиться к воде как к безлимитному ресурсу. Однако вскоре такое отношение скорее всего придется пересмотреть.

«Если засуха продолжится, то ближайшие 5 лет количество воды будет уменьшаться. Могут увеличиться попытки искусственно аккумулировать воду, будет больше прудов, чтобы эту воду содержать. И, конечно, Государственное водное агентство просто будет вынуждено лимитировать использование воды», - заявила эксперт WWF.

Она подчеркнула, что засуха и жаркое лето – это лишь катализатор изменений, а допускает их недостаточная экологическая политика в Украине. А украинские экологи и инспекции предпочитают штрафовать, а не предупреждать проблемы.

Так, по словам Денищик, уже сейчас необходимо принимать все меры для улучшения ситуации: привлекать специалистов Государственного водного агентства, бассейновых управлений к обсуждению любых программ развития сейчас на всех уровнях: на районном, областном.

«Сегодня мы должны смотреть на весь бассейн реки, чтобы воды хватило всем», - заявила эксперт.

Как сообщается в материале, водные ресурсы Украины - это поверхностные, подземные и морские воды, которые мы используем для своих нужд. Две трети поверхностных ресурсов - это ресурсы бассейна Днепра. Он обеспечивает водой более 50 городов.

По уровню воды на одного человека мы занимаем 125 место из 180 стран, Украина - одна из наименее обеспеченных водой стран в Европе.