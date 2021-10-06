В течение ближайших 30 лет более 5 миллиардов людей могут столкнуться с нехваткой воды.

По мере роста населения Земли количество число людей с ограниченным доступом к воде вырастет с 3,6 млрд в 2018 году до более чем 5 млрд в 2050-м.

Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации - погодного агентства ООН.

"Нам нужно осознать надвигающийся водный кризис", - призывает генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Авторы отчета подсчитали, что с 2000 года количество случаев засухи выросло на 29%. При этом, хотя большинство жертв от этого типа бедствий пришлось на африканские страны, наибольший экономический ущерб был нанесен в Северной Америке, Азии и Карибском бассейне.

Читайте такжеВодна криза як наслідок кліматичних змінВ глобальном масштабе 25% всех городов мира уже регулярно сталкиваются с нехваткой воды. Это вызвано и тем, что за последние 20 лет земные запасы воды сокращались со скоростью 1 сантиметр в год.

А рост населения приведет к еще большей нагрузке на водоснабжение, особенно в странах так называемой "Черной Африки" - которые расположены южнее пустыни Сахара.

В докладе резюмируется, что вопреки некоторому прогрессу, который был достигнут в последние годы, при нынешних темпах 107 стран не смогут достичь целей по устойчивому управлению водными ресурсами и доступом к воде до 2030 года.

Как уже сообщал УНИАН, в августе 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которое усиливает контроль за состоянием водных ресурсов.

Автор: Станислав Кожемякин