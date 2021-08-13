13 августа президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О состоянии водных ресурсов Украины".
Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.
В решении СНБО сообщается о причинах нововведений. Так, причинами усиления контроля за состоянием водных ресурсов являются:
- высокий уровень рисков для водных объектов, обусловленный значительным загрязнением и истощенностью;
- недостаток адаптационных возможностей водохозяйственной отрасли к негативным процессам изменения климата;
- неудовлетворительное техническое состояние, изношенность и недостаточная разветвленность систем централизованного водоснабжения и водоотведения;
- устарелость технологий водоподготовки для обеспечения населения Украины качественной питьевой водой.
Читайте такжеРазлив нефти у берегов РФ в Черном море угрожает дельфинам (видео)Для улучшения состояния водных ресурсов Украины в решении СНБО, которое утвердил Зеленский, прописан план действий. Среди них есть создание межведомственного координационного совета по вопросам водных ресурсов Украины и обеспечение сопровождения в ВР проекта закона О социальной программе "Питьевая вода Украины".
Кроме этого, в течение трех месяцев на рассмотрение ВР будут вынесены законопроекты об усилении ответственности за нарушение водного законодательства и в отношении установления рентной платы за специальное использование морской воды. Также будут рассмотрены проекты законов об утверждении целевой программы развития водного хозяйства и экологического оздоровления реки Днепр и законов Украины относительно усиления ответственности за бурение и использование скважин для добычи подземных вод без надлежащих разрешительно-согласовательных документов.
Решение СНБО также направлено на совершенствование нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения безопасности и качества питьевой воды, предназначенной для потребления человеком.
Для обеспечения модернизации систем питьевого водоснабжения и централизованного водоотведения будут привлечены средства международных финансовых организаций.
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Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря Совета нацбезопасности и обороны.
Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский поручил созвать СНБО по вопросу высадки лесов.
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