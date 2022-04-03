Специалисты считают, что медведь мог быть на разведке после пробуждения от спячки, или мог случайно пройти через это место.

В лагере для транзитных беженцев из Украины возле словацкого города Липтовский Микулаш военные, обеспечивающие порядок, нашли следы бурого медведя.

На место визита животного вызвали специалистов, установивших фотоловушки, сообщает издание Novinky.

По словам зоолога Майкла Харинга, медведь мог быть на разведке после пробуждения от спячки, или мог случайно пройти через это место. Команда продолжит мониторинг территории.

Специалисты считают, что лагерь на 400 мест привлекателен для медведей благодаря большому количеству пищи и запаху мусора. Вся территория бывшего военного городка, которая теперь используется как лагерь для беженцев, имеет 80 га в горной местности.

"Уже во время строительства лагеря для беженцев мы приняли организационные и технические меры, чтобы не допустить на эту территорию зверей", — заверил местных журналистов спикер Вооруженных сил Словакии Марк Земаич.

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