Сейчас животное находится в безопасности.

В центре Ужгорода неравнодушные жители спасли от смерти енота, который долгое время проживал между двумя зданиями.

Детали "спецоперации" на странице "Допоможи другу" в Facebook описала местная жительница Марина Романова.

Сначала животное проживало в кафе. Когда оно закрылось, енот жил в щели между зданиями в течение двух лет. Кормили его неравнодушные люди.

"Возможно так бы эта история и продолжалась, но жителю одного из домов енотик начал мешать и он решил заложить щель, чтобы животное там умерло от голода! В "лучших" традициях скотов двуногих, для которых собственный комфорт "превыше всего", - пишет женщина.

В субботу животное отловили и передали местному активисту и зоозащитнику в кафе.

В комментариях автор поста добавила, что животное теперь находится в надежных руках.

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Автор: Юрий Годован