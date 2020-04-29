Находчивый енот нашел выключатель, чтобы заглушать колокола (видео)

Сперва прихожане на это не обращали внимания, но однажды вечером удивились, потому что за целый день они не слышали звон.

В немецком городке Левен-Гаґен енот поселился на церковной колокольне и нашел выключатель, чтобы заглушать колокола.

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Отмечается, что сначала прихожане на это не обращали внимания. Но однажды вечером удивились, потому что за целый день они не слышали колоколов.

Выяснилось, еноту громкий звук не особо нравился, поэтому умная зверушка нашла крючок, на который следовало нажать, чтобы их заглушить.

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