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Находчивый енот нашел выключатель, чтобы заглушать колокола (видео)

11:57, 29 апреля 2020
Курьёзы
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Отмечается, что сначала прихожане на это не обращали внимания. Но однажды вечером удивились, потому что за целый день они не слышали колоколов.

Выяснилось, еноту громкий звук не особо нравился, поэтому умная зверушка нашла крючок, на который следовало нажать, чтобы их заглушить.

Ранее УНИАН сообщал, как на Ривненщине корова выбежала на поле и помешала футбольному матчу во время карантина.

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