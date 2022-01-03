Парки будут находиться в сфере управления Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал создание природных парков "Пуща Радзивилла", "Куяльницкий" и "Холодный Яр", а также увеличение границ ряда природоохранных объектов.

Президент 1-3 января подписал указы, которыми предусмотрено создание национальных природных парков "Пуща Радзивилла", "Куяльницкий" и "Холодный Яр", а также увеличение границ территории Карпатского биосферного заповедника, национального природного парка "Меотида", национального природного парка "Вижницкий" и ботанического заказника общегосударственного значения "Староманзырский", сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Так, указом №2/2022 предусмотрено создание на территории Черкасской области национального природного парка "Холодный Яр" (Черкасский район), в состав которого передается в постоянное пользование 6,8 тыс. га земель государственной собственности.

Согласно указу №3/2022, на территории Березовского и Одесского районов Одесской области создается национальный природный парк "Куяльницкий". В его территорию включается 10,8 тыс. га земель государственной и коммунальной собственности.

Указом №4/2022 предусмотрено создание на территории Сарненского района Ривненской области национального природного парка "Пуща Радзивилла", в состав которого включается 24 тыс. га земель государственной собственности.

Парки будут находиться в сфере управления Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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Кроме того, указом № 5/2022 изменены границы территории Карпатского биосферного заповедника, в состав которого войдут 17,9 тыс. га изымаемых у лесных хозяйств земель.

Согласно указу № 6/2022, согласовано включение в территорию национального природного парка "Выжницкий" 131 га земель государственной собственности в Черновицкой области, а в территорию ботанического заказника общегосударственного значения "Староманзырский" – 99 га земель государственной собственности на территории Болградского района Одесской области.

Указом № 7/2022 в территорию национального природного парка "Меотида" предусмотрено включение 580,2 га земель государственной собственности, расположенных за пределами пгт. Ялта, сел Мелекино, Урзуф Мангушской поселковой территориальной громады Мариупольского района Донецкой области.

Согласно документам, Кабинет министров должен обеспечить утверждение в шестимесячный срок положений о созданных парках и внести изменения в положения об указанных природоохранных объектах, границы которых были расширены.

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