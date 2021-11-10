Большинство очистных сооружений по всей Украине находятся в аварийном состоянии. Из-за этого загрязняющие вещества сбрасываются в реки, озера и леса. Поэтому уже в 2022 году общины должны получить почти полмиллиона гривень на реконструкцию очистных сооружений.

Соответствующий депутатский запрос о введении субвенции местным бюджетам на осуществление природоохранных мероприятий в регионах страны направил к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю народный депутат группы "Партия "За майбутнє" Сергей Лабазюк. На прошлом пленарном заседании депутаты Верховной Рады поддержали инициативы парламентария. Таким образом, было принято решение включить в проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год финансирование в объеме не менее 450 тысяч гривень местным бюджетам для осуществления природоохранных мероприятий на объектах коммунальной собственности. Об этом говорится на странице политической силы в Facebook.

"В Украине сложилась чрезвычайная ситуация с рядом объектов, обеспечивающих очистку, отвод и переработку отходов. Так, за год предприятия водопроводно-канализационного хозяйства обрабатывают почти 2 млрд куб. метров сточных вод. Средний возраст таких сооружений составляет 50-70 лет, что выходит за пределы их планового срока эксплуатации", — подчеркнул Лабазюк.

Политик привел пример города Волочиск, где канализационные очистные сооружения находятся в аварийном состоянии. "Они были запущены в эксплуатацию еще в 60-годах прошлого века и за это время большинство из них вышло из строя. Ежедневно стоки в количестве более 2500 м3 сбрасываются в реку Збруч", — отметил Сергей Лабазюк. Сегодня в стране существует высокий риск техногенной катастрофы в экологических зонах и крайне важно ее предотвратить, считает политик.

Автор: Григорий Бондарь