В США нашли маленькую двуглавую черепаху

По словам ученых, шансы черепахи повзрослеть - невелики.

В штате Вирджиния, США, нашли редкую двухголовую черепаху.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Герпетолог Тревис Лонг рассказал, что шансы черепахи повзрослеть невелики, так как разные головы контролируют разные части тела.

"Контроль лап разделен пополам: левая голова контролирует левые лапы, а правая — правая. Если головы не сообразят, как работать вместе, даже такие простые задачи, как плавание, могут быть потенциально опасны для животного", - сказал Лонг.

Маленькую черепаху передали в аквариум Музея живой природы. Сейчас он закрыт из-за коронавируса, но желающие могут посмотреть видеотрансляции с этой черепахой.

Как сообщал УНИАН, в Одном из зоопарков недалеко от Стамбула сотрудники зоопарка устроили праздник для черепахи, которой исполнилось 100 лет.