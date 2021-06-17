В рамках проекта в затопленную шахту Солотвинского солерудника запустили инновационную робот-систему Unexmin, которую сконструировали в университете венгерского города Мишкольц.

В селе городского типа Солотвино Закарпатской области начали исследование руин соляной шахты затопленного Солотвинского солерудника с помощью специализированного робота.

Исследования начались в рамках проекта по экологической оценке возможностей восстановления природных ресурсов в Солотвино. Цель проекта - предотвратить дальнейшее загрязнение бассейна Верхней Тисы через подготовку комплексной системы мониторинга РЕВИТАЛ 1.

В рамках проекта в затопленную шахту Солотвинского солерудника запустили инновационную робот-систему Unexmin, которую сконструировали в университете венгерского города Мишкольц специально для картографирования затопленных соляных шахт.

Робот-исследователь будет использовать неинвазивные методы для картографирования руин и сбора геологической информации.

Читайте такжеВ реках Закарпатья прогнозируют повышение уровня воды"Робот в этой комплектации может работать в соленой воде на глубине около 500 м, а также осуществлять геологические исследования, - рассказал доцент университета города Мишкольц, координатор проекта Unexmin Норберт Зойзон. - С помощью этого оборудования ученые планируют создать 3D-карту затопленных шахт, изучить их состояние, исследовать процессы, происходящие под землей".

По словам ученого, пока это единственный подобный робот в мире, и его разработка очень перспективна, поскольку в мире немало закрытых и затопленных шахт, которые требуют исследования. Благодаря этой технологии можно будет выполнить такие работы и при этом минимизировать человеческие потери.

Как сообщила заместитель директора «Европейского объединения территориального сотрудничества Тиса» Юдита Евчак, в рамках проекта работы на территории Солотвино стартовали еще в июне 2020 года: ученые проводили геофизические исследования как в шахтном районе, так и вне его, забор и анализ проб воды из озер, речных и подземных вод, подготовительные работы к запуску работа.

Собранные роботом, а также учеными данные проанализируют, чтобы найти решение проблем и возможной реабилитации территории.

Стоимость проекта составляет 1 млн 75 тыс. евро, из которых 90% - это средства, выделенные Евросоюзом.

Председатель Закарпатского областного совета Алексей Петров во время запуска робота отметил, что проблема Солотвино началась в 2007 году с затопления карстовых провалов.

"Мы, закарпатцы, в результате воплощения проекта ждем ответа на основные вопросы: есть ли возможность восстановить аллергологическую больницу в Солотвино, реально ли возобновить промышленную добычу соли и не создают ли опасности для жизни поселка затопленные шахты", - уточнил Петров.

Справка УНИАН. Впервые информация о затоплении Солотвинского солерудника появилась в 2001 году. Интенсивное затопление подземных выработок произошло в период с 2008 по 2009, тогда же на территории поселка над местами добычи соли начали образовываться карстовые пропасти глубиной до 25-30 м.

В 2008 из-за затопления закрылись подземные отделения аллергологической больницы, в которой с 1968 года лечили больных бронхиальной астмой со всей Украины.

По разным данным, залежи соли в Солотвино превышают 150 млн тонн и этих запасов может хватить для 150-200 лет интенсивной добычи этого полезного ископаемого.

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Автор: Наталия Петервари