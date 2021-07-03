Старпому иностранного судна сообщено о подозрении в загрязнении акватории Черного моря пальмовым маслом. В результате загрязнения моря государству нанесен ущерб на сумму более 65 млн грн.

В Одесской области старшему помощнику капитана иностранного судна сообщено о подозрении в загрязнении акватории Черного моря пальмовым маслом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, старшему помощнику капитана вменяют загрязнение внутренних морских вод Украины веществами, вредными для жизни и здоровья людей, вследствие нарушения специальных правил, повлекшее иные тяжкие последствия (ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Украины).

Установлено, что в конце апреля прошлого года в порту «Пивденный» во время выгрузки с судна произошел неконтролируемый сброс смеси пальмового масла и пальмового стеарина в воду.

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«Старший помощник капитана судна не проконтролировал до начала разгрузки плотность закрытия грузового танка № 1 левого борта. В результате в акваторию вылилось 8,5 тонн смеси пальмового масла и пальмового стеарина. Указанные действия являются нарушением требований Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года», - отметили в прокуратуре.

В результате загрязнения моря государству нанесен ущерб на сумму более 65 млн грн.

Кроме того, прокуроры обратились в Хозяйственный суд Одесской области с иском в интересах государства к судовладельцу о взыскании причиненных убытков вследствие нарушения законодательства об охране окружающей природной среды.

Для обеспечения иска судовладельцем на депозитный счет хозяйственного суда Одесской области внесено 26,6 млн грн.

Как уточнили в Управлении СБУ в Одесской области, сообщено о подозрении члену экипажа иностранного судна. Судебно-экологическая экспертиза подтвердила миллионные убытки, нанесенные государству.

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Автор: Лариса Козовая