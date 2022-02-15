Тело ската усыпано круглыми пятнами, похожими на глаза. Он опасен ядовитым шипом.

В Одесском зоологическом парке родились скаты моторо.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального учреждения "Одесский зоологический парк".

"Счастливыми родителями стала пара скатов моторо. Скат моторо – пресноводная хрящевая рыба из семейства речных хвостоколов. Обитает в Южной Америке. Второе название вида – глазчатый скат. Ее он получил за характерные круглые пятна, которыми усыпано все тело", - сказано в сообщении.

На фото, обнародованных зоопарком, – шесть маленьких скатов. Их можно увидеть в акватеррариуме при Одесском зоопарке.

Скат моторо: что известно

Скат моторо очень красив, его называют шоу-рыбой. В отличие от большинства современных рыб, скелет моторо состоит не из костей, а из хрящей.

Местные жители в регионах естественного распространения вида боятся их из-за ядовитых шипов, расположенных в конце хвоста.

Как сообщал УНИАН, в июле прошлого года жительница Херсона накололась на ядовитый шип ската-хвостокола, защищая его от чайки. У женщины покраснела и распухла рука, которую она даже не могла поднять.

Зоопарк Одессы

Одесский зоопарк расположен возле рынка "Привоз" с 1938 года.

Зоопарк посещают более 250 тыс. человек в год. Его коллекция содержит свыше 260 видов, порядка 1570 экземпляров животных, в том числе около 50 видов занесены в Красную книгу Украины и Международную Красную книгу.

Зоопарк занимает площадь 6,3 га, около 4 га из которых являются экспозиционными.

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