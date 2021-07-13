Видео того, как мужчина пришел на помощь пернатому, пользователи опубликовали в соцсетях.

На курорте Аркадия в Одессе от адской жары страдают не только люди, но и птицы. Так, одной из пернатых стало плохо, и на помощь пришел человек.

Читайте такжеОблепляют ноги: пляжи Одессы "атаковали" жуки (видео)Такое милое видео мгновенно "завирусилось" в соцсетях и вызвало волну восхищения поступком мужчины. Запись публикует Telegram-канал "Одесса INFO".

На ролике видно, как спаситель стоит под деревьями и поливает водой птичку, лежащую у него на руках. Также мужчина охлаждает беднягу своими взмахами.

"Охранник спасает птичку. Охлаждает ее. Ничего милее вы сегодня не увидите", - говорится в подписи к видео.

Ранее в Киеве мужчина сел передохнуть на лавочку и стал звездой соцсетей, погладив ворону, решившей составить ему компанию.

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Автор: Ольга Робейко