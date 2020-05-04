На Тилигульском лимане в Николаевской области впервые заметили розовых фламинго (фото)

На лимане насчитали 5 фламинго.

На Тилигульском лимане в Николаевской области впервые заметили розовых фламинго.

Об этом сообщил региональный ландшафтный парк "Тилигульский" на странице в Facebook.

"Первая встреча этой редкой птицы на Тилигульском лимане. Информацию об этом мы получили от нашего коллеги Павла Панченко. И тут же научные сотрудники парка выехали на акваторию лимана, чтобы увидеть, понаблюдать за фламинго и сфотографировать её", - говорится в сообщении.

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На лимане насчитали 5 фламинго.

"Розовый фламинго - единственный вид фламинго, обитающий на территории бывшего Советского Союза, в казахстанских озёрах Тенгиз, Челкартенгиз и Ащитастысор", - сообщили в парке.

В Европе фламинго гнездятся в заповеднике Камарг, в устье реки Роны (Южная Франция), а также в Лас-Марисмасе в Южной Испании и в заповеднике Станьо ди Молентарджиус в Кальяри, на юге острова Сардиния.

Ранее УНИАН сообщал, что в Одесской области, на территории национального природного парка "Тузловские лиманы" создали из браконьерских сеток экологический остров для птиц под названием "Камбала глосса".