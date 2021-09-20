Объект "Укрытие" стал самой большой передвижной стальной конструкцией в мире.

При создании объекта "Укрытие" на Чернобыльской АЭС возникали определенные сложности и вызовы, но компания "Метинвест" как один из участников его строительства успешно с ними справилась.

Об этом рассказал директор по продажам компании "Метинвест" Дмитрий Николаенко в эфире программы "Сегодня Утро Выходной" на телеканале "Украина 24".

"Это должна была быть очень чистая сталь с пониженным содержанием серы и фосфора, и это должна была быть высокопрочная сталь, которая выдерживала бы агрессивную среду. Наши металлурги с успехом справились с этой задачей и приняли участие в строительстве объекта", – отметил Николаенко.

При этом он рассказал, что объект "Укрытие" стал самой большой передвижной стальной конструкцией в мире.

"Этот объект очень важен с точки зрения его социального значения, но он не менее важен с точки зрения его конструкторского значения, что это самая большая передвижная стальная конструкция в мире. "Метинвест" очень гордится тем фактом, что нам удалось поучаствовать в строительстве данного объекта, внести свою лепту в виде поставок высококачественной стали, которую произвели металлурги комбината "Азовсталь", и прокатали часть этого объема на комбинате "Азовсталь", а часть прокатали на нашем итальянском заводе", – пояснил Николаенко.

Автор: Григорий Бондарь