Родителей тигрят свели всего на одни сутки, 23 февраля.

На Киевщине показали трех маленьких тигрят. Мать полосатых малышей пережила оккупацию, она забеременела всего за день до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом говорится в новом сюжете ТСН.

Тигрица Шуша родила двух мальчиков и одну девочку. Ее свели с самцом всего на один день, 23 февраля. Затем, когда часть Киевской области была временно оккупированной рашистами, тигрица мужественно переносила беременность.

Персонал зверинца очень волновался за хищницу. Однако все обошлось. Шуша родила трех полосатых малышей.Сейчас маленькие хищники понемногу начинают есть мясо. Имен им еще не выбрали. Обычно имена предлагают посетители зверинца, однако сейчас людей там немного. Животные скучают без посетителей, потому что привыкли к вниманию.

Несмотря на то, что планово животных не спаривали, ведь этой весной пытались уберечь уже существующее поголовье, малышей в зверинце хватает.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ученые собрались возродить вымерший вид Тасманийского тигра.

Вас также могут заинтересовать новости: