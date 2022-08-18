Ученые решили возродить исчезнувший вид тасманийского тигра

Команда исследователей из Австралии и США начала осуществлять дорогостоящий проект по возрождению из небытия популяции тасманийского тигра.

По предварительным оценкам, проект по восстановлению тилацина обойдется в $75 млн, сообщает Би-би-си.

Напомним, последний представитель этого хищного вида, который называют также сумчатым волком или тилацином умер в 30-х годах прошлого века.

Вернуть его к жизни намерены Университет Мельбурна и американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences, основанная Джорджем Черчем - профессором Гарвардского университета и одним из создателей проекта по расшифровке человеческого генома.

Ученые, участвующие в проекте, уверены, что животное можно восстановить при помощи стволовых клеток и редактирования генома: взять клетки у живых сумчатых видов с похожей ДНК, а затем отредактировать их, чтобы воссоздать вымерший вид - или нечто максимально близкое к нему.

Процесс потребует ряда научных прорывов и, если удастся, станет первым случаем реанимации вымершего биологического вида.

Исследователи намерены выпустить в дикую природу первую восстановленную особь примерно через 10 лет.

Однако некоторые эксперты смотрят на подобную перспективу со скепсисом, полагая, что вымирание видов - необратимый процесс, и идеи о том, чтобы развернуть его вспять - не более чем научная фантастика.

С точки зрения доцента Австралийского центра древней ДНК Джереми Остина, проект "возвращения из мертвых" связан, скорее, с желанием привлечь внимание СМИ к ученым, нежели собственно с наукой.

Популяция тилацинов

Тилацин получил прозвище "тасманийский тигр" за характерные полоски на спине, хотя на самом деле с тиграми этот австралийский зверь имеет мало общего - это сумчатое млекопитающее, которое донашивает своих детенышей в особом "кармане" на животе.

Некогда процветавшая популяция тилацинов сократилась десятки тысяч лет назад, когда в Австралии появились первые люди. Потом сократилась еще раз - когда на континенте появилась дикая собака динго (по одной из версий, динго прибыли в Австралию с первыми азиатскими переселенцами около 4000 лет назад). Динго - хищники, и охотились в том числе на крупных млекопитающих.

В итоге ареал обитания тилацинов сжался до острова Тасмания, и около столетия назад они были полностью истреблены. Дикие популяции крупных плотоядных сумчатых были уничтожены фермерами и местными властями, которые в XIX веке выдавали премию за отстрел животных, ошибочно полагая, что те едят их овец.

Последний пойманный тасманийский тигр умер в зоопарке Хобарта в 1936 году.

Идея вернуть к жизни тасманийского тигра бродит в ученых головах уже больше 20 лет. В 1999 году Музей Австралии в Сиднее предпринял попытку клонировать зверя. С тех пор было еще несколько попыток извлечь или воссоздать части ДНК из существующих образцов.

"Вопрос не в том, может ли это произойти, а в том, когда это произойдет", - утверждает профессор и биолог-эволюционист из Университета Мельбурна, руководитель лаборатории комплексного генетического восстановления тилацина, которая и воссоздала генетический код животного, Эндрю Паск.

Соучредитель техасской Colossal Biosciences Бен Ламм, в свою очередь, считает, что воссоздать тасманийского тигра, возможно, будет несложно из-за более высокого качества доступных генетических образцов и легкости, с которой может вынашиваться эмбрион - изначально размером с рисовое зерно.

"Некоторые считают нас фирмой-мастодонтом, но на самом деле мы - компания по возрождению видов, и наша цель - вернуть к жизни виды животных, которые могут позитивно влиять на различные экосистемы. Тасманийский тигр - совершенно точно одно из таких животных", - заключает он.

С ним согласился Эндрю Паск: "Трагично, когда такие уникальные, действительно важные виды не были оценены по достоинству и истреблены с ужасающими последствиями для экосистемы Тасмании".

По его словам, тилацин - из типа так называемых сверххищников - помогал контролировать популяции животных, например, охотился на пришлых чужеродных более мелких хищников и помогал выбраковывать больных и слабых животных из популяций, что позволяло контролировать инфекции.

Удаление видов из окружающей среды, отметил Паск, может также привести к изменениям в растительности и даже в окружающей среде в целом, например, в направлении рек.

Процесс редактирования генов тилацина будет сложным, поскольку у него сложное генеалогическое древо - на вид как собака, но при этом животное сумчатое. Его ближайшим родственником является маленькое, похожее на мышь существо под названием толстохвостый даннарт. Но вполне возможно, что в качестве "суррогатной матери" он не подойдет.

По мнению Паска, работа над восстановлением тилацина поможет спасти другие виды животных, находящиеся под угрозой исчезновения, или страдающие от природных катаклизмов - лесных пожаров и климатических изменений в эпоху, когда даже коала внесена в группу риска.

"У нас есть биобанки, но нет технологий по восстановлению видов из этих банков. Нынешний проект может эту технологию дать. Мы могли бы воссоздать сотню коал или тигровых куоллов [хищных сумчатых] в лаборатории", - выразил уверенность Паск.

Профессор экологии из Университета Дикина в Мельбурне Юан Ричи считает потенциально успешное воссоздание тилацина огромным научным достижением. При этом, отмечает он, неплохо бы позаботиться о тех, кто еще не вымер, и сохранять всеми силами существующие популяции.

"Если мы не можем этого делать, стоит спросить себя, почему мы так делаем, - завил Ричи изданию Sydney Morning Herald. - Это становится немного похоже на "Парк Юрского периода". Гораздо дешевле и эффективнее поддерживать жизнь животных, чем воскрешать популяцию из морозильной камеры".

Потенциальное восстанволение тилацинов на острове Тасмания, впрочем, поддерживают далеко не все.

Идея уже вызвала беспокойство среди фермеров-овцеводов, на что Эндрю Паск отвечает: "Тилацины даже не едят овец".

Как сообщал УНИАН, 27 июня в Канаде на золотых приисках нашли мумию мамонтенка.

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