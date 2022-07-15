Семья трех медведей: папа Боб, мама Бейби и дочь Бери внесены в племенную Книгу и принадлежат к ценной генетической линии гималайских медведей.

В киевском зоопарке маленький медвежонок бери впервые вышел в свой вольер. Животное родилось 19 января, сейчас его смогут увидеть все желающие посетители зверинца.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации

Семья трех медведей: папа Боб (16 лет), мама Бейби (16 лет) и дочь Бери (6 мес.) внесены в племенную Книгу и принадлежат к ценной генетической линии гималайских медведей. Маленький медвежонок уже начал играть в вольере.

Увидеть Бери теперь можно ежедневно с 10:00 до 12:00 в большом природном вольере Медвежьего континента.

"Кассы зоопарка работают: в понедельник – с 12:00 до 16:00; со вторника по воскресенье – с 10:00 до 16:00. На территории зоопарка можно находиться до 17: 30. Напомним, по сигналу воздушной тревоги посетители должны немедленно покинуть территорию и направляться в ближайшее хранилище", - добавили в КГГА.

Ранее УНИАН уже сообщал, что черепаха Тора, которая чудом выжила при обстреле Киева, нашла новый дом в столичном зоопарке.

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