В киевском зоопарке маленький медвежонок бери впервые вышел в свой вольер. Животное родилось 19 января, сейчас его смогут увидеть все желающие посетители зверинца.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации
Семья трех медведей: папа Боб (16 лет), мама Бейби (16 лет) и дочь Бери (6 мес.) внесены в племенную Книгу и принадлежат к ценной генетической линии гималайских медведей. Маленький медвежонок уже начал играть в вольере.
Увидеть Бери теперь можно ежедневно с 10:00 до 12:00 в большом природном вольере Медвежьего континента.
"Кассы зоопарка работают: в понедельник – с 12:00 до 16:00; со вторника по воскресенье – с 10:00 до 16:00. На территории зоопарка можно находиться до 17: 30. Напомним, по сигналу воздушной тревоги посетители должны немедленно покинуть территорию и направляться в ближайшее хранилище", - добавили в КГГА.
Ранее УНИАН уже сообщал, что черепаха Тора, которая чудом выжила при обстреле Киева, нашла новый дом в столичном зоопарке.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Бездомных животных будут отлавливать: в Украине приняли важный документ
- В Одесской области продолжают находить трупы дельфинов, погибших в результате военной агрессии РФ
- Рекордсмен по величине кувшинки: обнаружен новый вид гигантских водяных лилий (фото, видео)