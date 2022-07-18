Птиц очень пугают взрывы.

В национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская обл.) гнездятся редкие краснокнижные птицы-сиворакши.

Об этом в Facebook сообщил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русєв.

По его словам, невероятно красивые и удивительные птицы – сиворакши – появились на границе "Тузловская Амазония" парка весной. Их путь пролегал от Южной Африки до Украины – более 6 тыс. км.

"Они летели через много мирных стран и прилетели в страну, где еще идет война. Сейчас пора, когда эти редкие виды птиц выкормят свою малышню в норах, сделанных птицами в обрывах лиманов. И сейчас идет замечательная, невероятно интересная и тайная жизнь дикой природы в нашем нацпарке... Но каждый взрыв, каждый необычный звук, спровоцированный войной орков, пугает их, особенно маленьких", - написал ученый.

Сейчас в нацпарке много пар, которые гнездятся: на каждом километре (на протяженности 100 км) – по 1-2 такие пары. В конце августа они должны лететь обратно-в Африку.

Русев отметил, что сиворакша - редкая птица фауны Украины, занесенная в Красную книгу.

Как сообщал УНИАН, в конце июня ученые заявляли, что в Черном море из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину на территориях нескольких стран погибло более 3 тыс. дельфинов.

Справка УНИАН. "Тузловські лиманы" - национальный природный парк, расположенный в Одесской области. Создано 1 января 2010 года. Площадь-27 тыс. 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов — 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции с особым охранным режимом.

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