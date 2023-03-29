Специалисты ухаживали за летучими мышами всю зиму, которая была для центра рукокрылых трудной.

В Харькове более 300 краснокнижных летучих мышей отпустили на свободу после зимовки в центре реабилитации.

К биологам они попадали после звонков харьковчан, которые возвращались в свои дома и были озадачены неожиданными находками на балконах и чердаках.

Специалисты ухаживали за летучими мышами всю зиму, которая была для центра рукокрылых трудной. Обстрелы здание не задели, а вот постоянные блэкауты стали нешуточным испытанием.

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Летучие мыши, найденные в Украине - подробности

В Днепре спасатели нашли и изъяли с балкона квартиры 140 летучих мышей. 21 февраля в Службу спасения 101 поступило сообщение, что на балконе квартиры, расположенной в многоэтажке на улице Большая Диевская Новокодацкого района Днепра, поселились летучие мыши.

Ранее в Днепре в историческом музее среди древностей нашли летучую мышь - рыжую вечерницу, которая занесена в Красную книгу Украины.

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