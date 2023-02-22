Спасатели поместили их в картонную коробку с отверстиями и передали волонтерам.

В Днепре спасатели нашли и изъяли с балкона квартиры 140 летучих мышей.

В сообщении пресс-службы ГСЧС сообщается, что 21 февраля в Службу спасения 101 поступило сообщение, что на балконе квартиры, расположенной в многоэтажке на улице Большая Диевская Новокодацкого района г. Днепр, поселились летучие мыши.

Владелец квартиры заранее вызвал к месту строительную бригаду, которая выполнила демонтаж подвесного потолка и гипсокартонных стен лоджии. По прибытию по указанному адресу спасатели обнаружили в помещении под утеплителем целую стаю летучих мышей.

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Всего, специалисты отловили 140 летучих мышей. Их поместили в картонную коробку с отверстиями и передали волонтерам.

Найденные летучие мыши в помещениях: детали

В Днепре на балконе квартиры поселилась колония летучих мышей. Владельцам жилья пришлось просить о помощи спасателей.

Ранее в историческом музее Днепра среди древностей нашли летучую мышь, который занесен в Красную книгу Украины.

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